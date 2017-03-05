مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6967.97 نقطة

صراحة – محمد المحسن : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 48.69 نقطة ليقفل عند مستوى 6967.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 196 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 102 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 38 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 128 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي, وأنعام القابضة, واكسا التعاونية, وتبوك الزراعية, والجزيرة ريت الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الطيار, وإعمار, وتكافل الراجحي, والصقر للتأمين, وعناية, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.29% و 3.52% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والرياض ريت, والجزيرة ريت, والطيار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الطيار, والإنماء, وسابك, والجزيرة ريت, والرياض ريت هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 60.55 نقطة ليقفل عند مستوى 5933.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 59 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم تقاسمتها 1850صفقة.

وكانت أسهم شركات بحر العرب, والعمران, والتطويرية الغذائية, وأبو معطي, الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الصمعاني, وريدان, وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات.

فيما كانت أسهم شركات أبو معطي, وبحر العرب, وريدان, وباعظيم, والعمران هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أبو معطي, وبحر العرب, وريدان, وباعظيم, والتطويرية الغذائية هي الأكثر نشاطا في القيمة.