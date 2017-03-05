مدير جامعة حائل يفتتح المركز المتكامل للأمن الإلكتروني

صراحة – فيصل القحطاني : افتتح معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم, المركز المتكامل للأمن الإلكتروني في الجامعة, وذلك في مقر كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي في المدينة الجامعية.

واطلع الدكتور البراهيم على محتويات المركز وطريقة العمل، كما استمع إلى شرح مفصل من عميد تقنية المعلومات والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور ماجد الحيسوني, الذي عد المركز نقلة نوعية للخدمات الإلكترونية في الجامعة، مشيراً إلى أن الأنظمة الإلكترونية التي تعمل في الجامعة كلها مترابطة وتحت سيطرة المراقبة الكاملة على مدار الساعة بعد اكتمال العمل في المركز المتكامل للأمن الإلكتروني.

وأضاف الدكتور الحيسوني أن النظام يصدر تقارير دورية آلية وتنبيهات خاصة لأي خلل ممكن أن يكون خلال العمل, مبيناً أن المركز جاء نتيجة تعاون مع شركات عالمية ورائدة في مجال أمن المعلومات الذي أصبح هاجساً دولياً لكل الدول والمنظمات العالمية.

من جانبه أوضح معاليه أن المركز سيكون مرجعاً رئيسياً لأنظمة كثيرة في القطاعين العام والخاص، مفيدا أن الجامعة أصبحت في موقع تستطيع من خلاله خدمة المنشآت وحمايتها في هذا المجال بوجود المدخلات والمخرجات المميزة في كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي.

وأشار إلى أن الجامعة ستطلق دبلوماً عالياً لأمن المعلومات من خلال كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي، حيث سيكون متاحاً للراغبين بإكمال تحصيلهم العلمي في هذا التخصص وفق المعايير الأكاديمية المعتبرة خلال الفترة القادمة إن شاء الله.

بعد ذلك وقع معالي مدير جامعة حائل اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة .

ثم كرّم معاليه الأفراد الفاعلين في مشروع المركز المتكامل للأمن الإلكتروني في جامعة حائل.