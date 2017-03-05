وزارة البيئة تغرم مخالفا لنظام الحجر الزراعي 50 ألف ريال لنقله 20 فسيلة نخيل

صراحة – محمد المحسن : غرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة مخالف لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 50.000 ريال لنقله 20 فسيلة نخيل، حيث تطبق الوزارة الحد الأعلى لعقوبة كل من ينقل نخيلا أو فسائل نخيل بصورة مخالفة للنظام .

وأكدت الوزارة حرصها على الحد من انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء وآثارها السلبية على ثروة النخيل الوطنية، وذلك بتطبيق الحد الأعلى للغرامات على ناقلي النخيل بدون ترخيص ومخالفة تعليمات الحجر الصحي.

وأوضحت الوزارة أنها عملت على تنظيم وترخيص بيع ونقل وشراء الفسائل بما يكفل للمزارعين الحصول على فسائل نخيل خالية من الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء، ويمكن للمزارعين والمهتمين مراجعة الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق والمحافظات لمعرفة إجراءات إصدار تراخيص نقل الفسائل لضمان المحافظة على استثماراتهم الزراعية وعدم انتقال حشرة سوسة النخيل الحمراء لمزارعهم.

وأهابت الوزارة بجميع المعنيين التعاون مع معها لتحقيق الأهداف التي من شأنها المحافظة على هذه الشجرة المباركة .