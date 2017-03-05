أمانة المدينة المنورة تصدر الرخص المهنية فوريا عبر بوابة “بلدي”

صراحة – خالد الحسين : أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالة الخدمات، رخص المحلات الفورية عبر البوابة الوطنية ” بلدي” www.balady.gov.sa أو من خلال بلدياتها الفرعية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس محمد بن عبدالله سليهم أن هذه الخدمات تأتي في إطار السعي إلى تطوير منظومة العمل الإداري وتنظيم سير إجراءات العمل التي تنفذها الوزارة على أمانات المناطق ومن ضمنها أمانة المدينة المنورة ، وذلك تعزيزا لمفاهيم الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمات الكترونياً تيسيراً على المستفيدين والارتقاء بالخدمات البلدية .

وأفاد سليهم أن نظام “بلدي” الإلكتروني يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة، وتفعيل دور المواطن كشريك فاعل في التنمية، كما تهدف البوابة إلى إنشاء مصدر رئيسي موثوق للمعلومات البلدية العامة والإحصائية , إضافة إلى ذلك يوفر النظام عبر الخدمات المعلوماتية، خدمات بلدية دقيقة ومفيدة للمستفيدين لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم ذات العلاقة بالشؤون البلدية دون عناء البحث أو زيارة الأمانة أو البلدية .

وأشار إلى أن هذه الخدمات تشمل المستكشف الجغرافي التي تسهم في تقديم معلومات بلدية دقيقة كتوفير معلومات عن الخدمات البلدية المتوفرة في أو الاشتراطات الفنية اللازمة لمنطقة معينة خلال النطاق العمراني .

وفي السياق ذات بين المهندس أحمد البعداني مدير عام الوقاية وصحية البيئة بأن المواطن يستطيع أن يصدر رخصته بنفسه وذلك من خلال الدخول في بوابة ” بلدي” وتسجيل جميع البيانات والوثائق المطوية وتسديد الرسوم عبر نظام ” سداد ” شرط أن يكون لديه حساب في نظام التعاملات الوطنية ” أبشر “، كذلك العنوان وطني , وفي حال رغب المواطن الحضور للبلدية التي يقع داخل نطاقها النشاط لإصدار الرخصة المهنية يتم إصدارها في دقائق .