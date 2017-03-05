جامعة الجوف تعلن نتائج الترشيح لدخول الاختبارات التحريرية لبرنامج الماجستير



صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف اليوم نتائج الترشيح لدخول الاختبارات التحريرية للمتقدمين والمتقدمات على برامج الدراسات العليا ” الماجستير ” للعام الجامعي 1438/ 1439 هـ .

وحددت العمادة مواعيد الاختبار التحريري لبرنامج المناهج وطرق التدريس العامة يوم الأحد 6 / 6 / 1438هـ ، والاختبار التحريري لبرنامج الفقه وأصوله يوم الاثنين 7 / 6 / 1438هـ .

كما دعت العمادة المرشحات والمرشحين متابعة موقع العمادة لمعرفة الوقت والمكان للاختبار والاستعلام عن نتيجة الترشيح .