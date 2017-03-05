التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> التعليمية >> جامعة الجوف تعلن نتائج الترشيح لدخول الاختبارات التحريرية لبرنامج الماجستير
5 مارس, 2017   3105

جامعة الجوف تعلن نتائج الترشيح لدخول الاختبارات التحريرية لبرنامج الماجستير

جامعة الجوف
صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف اليوم نتائج الترشيح لدخول الاختبارات التحريرية للمتقدمين والمتقدمات على برامج الدراسات العليا ” الماجستير ” للعام الجامعي 1438/ 1439 هـ .
وحددت العمادة مواعيد الاختبار التحريري لبرنامج المناهج وطرق التدريس العامة يوم الأحد 6 / 6 / 1438هـ ، والاختبار التحريري لبرنامج الفقه وأصوله يوم الاثنين 7 / 6 / 1438هـ .
كما دعت العمادة المرشحات والمرشحين متابعة موقع العمادة لمعرفة الوقت والمكان للاختبار والاستعلام عن نتيجة الترشيح .

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA