صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف اليوم نتائج الترشيح لدخول الاختبارات التحريرية للمتقدمين والمتقدمات على برامج الدراسات العليا ” الماجستير ” للعام الجامعي 1438/ 1439 هـ .
وحددت العمادة مواعيد الاختبار التحريري لبرنامج المناهج وطرق التدريس العامة يوم الأحد 6 / 6 / 1438هـ ، والاختبار التحريري لبرنامج الفقه وأصوله يوم الاثنين 7 / 6 / 1438هـ .
كما دعت العمادة المرشحات والمرشحين متابعة موقع العمادة لمعرفة الوقت والمكان للاختبار والاستعلام عن نتيجة الترشيح .
جامعة الجوف تعلن نتائج الترشيح لدخول الاختبارات التحريرية لبرنامج الماجستير
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