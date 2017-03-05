الأمير فيصل بن سلمان يضع حجر الأساس لبناء ١٥٥ وحدة سكنية خيرية بمحافظة الحناكية

صراحة – خالد الحسين : وضع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة حجر أساس بناء ١٥٥ وحدة سكنية خيرية، بمحافظة الحناكية، تشمل بناء 70 وحدة سكنية لأسر الأيتام من جمعية تكافل الخيرية، و٨٥ وحدة للمحتاجين من مستودع المدينة الخيري .

جاء ذلك جاء ذلك خلال زيارة سموه لمحافظة الحناكية، في إطار الجولات التفقدية لمختلف محافظات المنطقة .

وأوضح أمين عام جمعية تكافل عبدالمحسن الحربي أن المشاريع الإسكانية الجاري تنفيذها لأسر الأيتام في الحناكية تأتي بتوجيه سمو أمير المنطقة، ضمن مشاريع الرعاية التي تنفذها لخدمة الأيتام بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بهدف إيواء أسر الأيتام الأشد حاجة والمسجلين في الجمعية وتأمين جميع الضروريات والتسهيلات والتجهيزات التي يحتاجون إليها أو يرغبوها لضمان تحقيق المعيشة الملائمة لسير حياتهم.

وسلم سمو أمير منطقة المدينة المنورة 10 وحدات سكنية بمركز النخيل للأسر المستفيدة، مقدمة من المستودع الخيري بالمدينة .

من جهة أخرى رأس الأمير فيصل بن سلمان بمقر المحافظة اجتماع المجلس المحلي والمجلس البلدي لمحافظة الحناكية، أكد خلاله أهمية الدور الذي تضطلع به المجالس المحلية والبلدية في خطط التنمية ومشاركتها المباشرة في تقديم المقترحات التي تدعم تنفيذ المشاريع الحيوية التنموية والخدمية ودراسة الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية للمحافظة .