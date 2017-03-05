مقتل 3 أشخاص إثر تحطم مروحية في أحد الجبال وسط اليابان

صراحة – نواف العايد : لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم إثر تحطم مروحية في أحد الجبال وسط اليابان، اليوم .

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) عن الشرطة المحلية قولها إن اثنين آخرين فقدا وعيهما في أعقاب تحطم المروحية التي كانت تقل تسعة أشخاص.

وأظهرت لقطات تليفزيونية حطام الطائرة التابعة لحكومة منطقة ناجانو على منحدر جبل “مونت هاتشيبيوس” الذي يقع على بعد 170 كلم شمال غرب طوكيو.

ونقلت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء عن مسؤولين محليين إن المروحية كانت في المنطقة لإجراء تدريبات على الإنقاذ في المناطق الجبلية.