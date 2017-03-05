السنغال وجنوب إفريقيا يتأهلان إلى كأس العالم للشباب

صراحة – فيصل القحطاني : تأهل منتخبا السنغال وجنوب إفريقيا إلى كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما في كوريا الجنوبية .

وبلغ المنتخبان المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما المقامة في زامبيا ، بعد فوز السنغال على الكاميرون 2 – 0 ، وجنوب إفريقيا على السودان 3 – 1 ، في ختام منافسات المجموعة الثانية .

وتتأهل المنتخبات الأربعة الأوائل بالبطولة إلى مونديال الشباب، حيث بلغت السنغال وجنوب إفريقيا كأس العالم لتلحق بمنتخبي زامبيا وغينيا ، صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب في المجموعة الأولى .