الدوري الإيطالي : يوفنتوس يتعادل مع أودينيزي .. وفوز انتر ميلان على كالياري

صراحه- واس: تعادل فريق يوفنتوس مع مستضيفه أودينيزي بهدف لكل منهما اليوم في الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم .

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز انتر ميلان على مضيفه كالياري بخمسة أهداف مقابل هدف ، وفوز جنوه على مضيفه إمبولي بهدفين مقابل هدف ، كما فاز فريق تورينو على ضيفه باليرمو بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وتعادل فريق كروتوني مع ضيفه ساسولو بدون أهداف .

ويواصل بذلك يوفنتوس صدارته للمسابقة رغم التعادل برصيد 67 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه روما، الذي خسر 1 – 2 أمام ضيفه نابولي أمس .