الصحة” تطلق مسابقة توعوية صحية بمسمى “جائزة وعي

صراحه – محمد المحسن: أعلنت وزارة الصحة اليوم عن إطلاقها للمسابقة التوعوية الصحية ” وعي ” في نسختها الأولى، بهدف رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع واستثمار طاقات الشباب وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين بمجال التوعية .

وأبانت “الصحة” أن الجائزة تستهدف فئتي الأفراد والشركات والجمعيات المتخصصة في المجال الصحي أو المهتمة بالتوعية الصحية، مشيرة إلى أن الجائزة تتيح لكلا الفئتين المشاركة في واحدة من أربعة مسارات مختلفة هي (فلم توعوي قصير، وتصميم إنفو جرافيك ، صورة توعوية، والرسم بمختلف أنواعه)، حيث خصصت جوائز نقدية للفائزين في فئة الأفراد تبدأ في مسار الفيديو القصير من 150.000 ريال وأوسمة تكريمية لفئة الشركات والجمعيات يحصل فيها الفائز بالمركز الأول على الوسام الذهبي ولقب الفائز بجائزة وعي.

وأفادت أنه يمكن للمهتمين والراغبين في المشاركة الحصول على مزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة : www.w3iaward.com ، حيث سيتم استقبال الأعمال المشاركة على الموقع، لافتة النظر إلى أن المسابقة ستبدأ في استقبال المشاركات اعتبارا من اليوم على أن تقفل للتصفيات والترشيح في 16 رجب الموافق 13 أبريل.