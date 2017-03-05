هيئة السياحة تنظم ورشة عمل لمناقشة الخطة الاقتصادية لمدينة عكاظ

صراحة – فيصل القحطاني : نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الثلاثاء الماضي، ورشة عمل لمناقشة مستجدات مشروع تحديث الخطة الاقتصادية لمدينة عكاظ في الطائف، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله وعدد من المستثمرين، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومسؤولي الهيئة.

وترأس الورشة الدكتور حمد آل اسماعيل نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي، الذي أكد حرص سمو رئيس الهيئة على متابعة هذا المشروع الذي يعد أحد المشاريع الرئيسة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للتراث الحضاري، ويهدف إلى إثراء التجربة السياحية المتكاملة وتعزيز التراث الحضاري.

كما تم في ورشة العمل استعراض برنامج التطوير السياحي للمدينة ومراحل سير المشروع، والاستماع إلى مرئيات المشاركين في الورشة والتي كان لها الاثر في تطوير مخرجات الدراسة وتحقيق الآثار الاقتصادية للمشروع.

من جهته أوضح يعرب الثنيان عضو مجلس إدارة الهيئة وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، أهمية هذا المشروع الاستراتيجي لمدينة عكاظ حيث بدأ سوق عكاظ من فترة ووصل مرحلة النضوج بعد تحويله الى مشروع استثماري يلبي متطلبات الأسواق السياحية المستهدفة، ومجدي اقتصادياً ومحفز للاستثمار بصفته أحد الروافد الممكنة لمثل هذه المنتجات السياحية المتكاملة.