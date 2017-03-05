الحكومة اليمنية تطالب بالضغط على الإنقلابيين لتوجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي بعدن

صراحة – فيصل القحطاني : طالبت الحكومة الشرعية في اليمن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بالتدخل بشكل عاجل وبذل جهوده للضغط على الإنقلابيين لتوجيه موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات لتتمكن من الإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه المدنيين ومؤسسات الدولة.
وأكدت الحكومة في رسالة وجهتها اليوم إلى ولد الشيخ أن الميليشيا الانقلابية لاتزال تسيطر على إيرادات كثيرة للدولة وتستخدمها لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي ضد الشعب اليمني أو تقوم بنهبها لتنمية فسادهم وإثراء قيادتهم على حساب تجويع المواطنين.
وتعهدت الحكومة في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التزامها بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة المدنيين، لافتة الإنتباه إلى أن تحقيق ذلك يتوقف على تعاون ميليشيا الحوثي وصالح في توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وفروعه في المحافظات كما كانت تفعل الحكومة الشرعية منذ بداية الانقلاب وحتى أكتوبر 2016م عندما كانت تقوم بتوريد كافة الإيرادات الخاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية إلى البنك المركزي في صنعاء والذي كان تحت سيطرة سلطة الانقلابين.
ونبهت الحكومة في رسالتها إلى أن العدالة تقضي الانصياع للمصلحة العامة وحشد الموارد للوفاء بالالتزامات تجاه المدنيين وتوجيه كل إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن لتمكينه من الوفاء بالتزاماته، مثمنة الجهود الطيبة لولد الشيخ التي يبذلها للوصول لحل عادل ودائم في اليمن ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة ويقوم على المرجعيات الثلاث.