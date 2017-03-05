الحكومة اليمنية تطالب بالضغط على الإنقلابيين لتوجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي بعدن

صراحة – فيصل القحطاني : طالبت الحكومة الشرعية في اليمن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بالتدخل بشكل عاجل ‏وبذل جهوده للضغط على الإنقلابيين لتوجيه موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى ‏البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات لتتمكن من الإيفاء بالتزامات الحكومة تجاه ‏المدنيين ومؤسسات الدولة.‏

وأكدت الحكومة في رسالة وجهتها اليوم إلى ولد الشيخ أن الميليشيا الانقلابية لاتزال تسيطر ‏على إيرادات كثيرة للدولة وتستخدمها لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي ضد الشعب اليمني أو ‏تقوم بنهبها لتنمية فسادهم وإثراء قيادتهم على حساب تجويع المواطنين.‏

وتعهدت الحكومة في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التزامها بصرف ‏مرتبات جميع موظفي الدولة المدنيين، لافتة الإنتباه إلى أن تحقيق ذلك يتوقف على تعاون ‏ميليشيا الحوثي وصالح في توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن ‏وفروعه في المحافظات كما كانت تفعل الحكومة الشرعية منذ بداية الانقلاب وحتى أكتوبر ‏‏2016م عندما كانت تقوم بتوريد كافة الإيرادات الخاصة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية ‏إلى البنك المركزي في صنعاء والذي كان تحت سيطرة سلطة الانقلابين. ‏

ونبهت الحكومة في رسالتها إلى أن العدالة تقضي الانصياع للمصلحة العامة وحشد الموارد ‏للوفاء بالالتزامات تجاه المدنيين وتوجيه كل إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن ‏لتمكينه من الوفاء بالتزاماته، مثمنة الجهود الطيبة لولد الشيخ التي يبذلها للوصول لحل عادل ‏ودائم في اليمن ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة ويقوم على المرجعيات الثلاث.‏