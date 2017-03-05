تعليم النماص يدشن أسبوع الموهبة تزامنا مع اليومي الخليجي للموهبة

صراحة – محمد المحسن : دشن سعادة مدير تعليم النماص الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن آل قاسم اليوم الأحد 6/6 فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع والذي يوافق 3 من مارس و تزامنا مع اليوم الخليجي للموهبة بحضور رؤساء الأقسام وأوضح رئيس قسم الموهوبين أ. سعد فرحان بأن الفعاليات بدأت اليوم بجميع مدارس تعليم النماص بنين وبنات ويتم رفع تقارير يومية خلال هذا الأسبوع .

من جهتها قامت المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة عزيزة بنت غرمان بافتتاح البرنامج الذي أعده قسم الموهوبات بقيادة الأستاذة نهى سعد بمبنى الإدارة النسوي بكلمة ضافية تتناسب والموهبة والإبداع بحضور رئيسات الاقسام بالشؤون التعليمية والمساعدات في الاقسام المدمجة والمشرفات من جميع الاقسام وقد تنوعت فقرات البرنامج بين التعريف بالبرنامج والتوعية بالموهبة وطرق رعايتها وغير ذلك من المسابقات ثم قامت المساعدة للشؤون التعليمية بتكريم منسقات الموهوبات المتميزات والطالبات الموهوبات وقدم بعد ذلك منسوبات قسم الموهوبات درع يحمل شعار أسبوع الموهبة لهذا العام “الموهوب الفطن ثروة وطن” لرئيسة اللجنة التنفيذية لبرنامج فطن المساعدة للشؤون التعليمية أ.عزيزة بنت غرمان بن سعيد ثم اختتمت فقرات البرنامج بعد يوم حافل بالفعاليات المتميزة والتي لاقت استحسان الجميع.