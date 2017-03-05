الجيش السودانى يتسلم (125) فرداً من الأسرى لدى الحركة الشعبية

صراحة – خالد الحسين : تسلمت القوات المسلحة السودانية 125 فرداً من الأسرى الذين كانت تحتجزهم الحركة الشعبية قطاع الشمال بينهم ثلاثة ضباط و (104) رتب أخرى، إضافة إلى ( 18 ) مدنيًا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة عميد دكتور أحمد خليفة الشامي، في بيان صدر اليوم أن هذا العمل كان ثمرة لجهود مشتركة ومتصلة ظلت تقوم بها الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وجهاز الأمن والمخابرات، وبعض أبناء الوطن المخلصين، انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية للدولة تجاه مواطنيها، لاسيما الأسرى الذين كانوا يؤدون واجبهم في الميدان.

وأعرب عن تقدير القوات المسلحة لكل الجهود المخلصة والمبادرات التي أدت إلى إطلاق سراح هؤلاء الأسرى، مثمناً استجابة الحركة الشعبية وعدها خطوة إيجابية تخدم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في البلاد.

وعبر المسؤول السوداني عن شكر القوات المسلحة لجميع الجهات التي أسهمت في إتمام هذا الأمر بتقديم التسهيلات والخدمات اللوجستية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.