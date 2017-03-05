ترامب يطلب من الكونغرس التحقيق في تنصت محتمل عليه

صراحة – وكالات: طلب الرئيس الاميركي دونالد ترامب من الكونغرس التحقيق في “تحريات قد تكون مسيسة” عبر التنصت الهاتفي عليه خلال حملته الانتخابية عام 2016، بحسب ما صرح البيت الابيض الاحد.

وصدر بيان البيت الابيض بعد يوم من إطلاق ترامب اتهامات على تويتر بأن سلفه باراك أوباما تنصت على مكالماته الهاتفية قبل انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر دون أن يقدم أدلة على ذلك.

ونفى متحدث باسم اوباما تلك الاتهامات ووصفها ب”الخاطئة”.

وفي بيانه اشار المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر إلى تقارير غير محددة عن “تحريات قد تكون مسيسة قبل انتخابات 2016 مباشرة” ووصفها بأنها “مقلقة للغاية”.

واضاف “الرئيس دونالد ترامب يطلب من لجنة الاستخبارات في الكونغرس وفي إطار التحقيقات في النشاطات الروسية، أن تمارس سلطاتها لتحديد ما إذا استخدمت السلطة التنفيذية صلاحياتها للتحري في 2016”.

وتابع أنه لن تصدر تصريحات إضافية من ترامب أو البيت الأبيض حول هذه المسألة.

وأطلق ترامب اتهاماته ضد اوباما السبت في نهاية أسبوع شهدت فيه إدارته جدلا حول اتصالات بين دبلوماسيين من روسيا وعدد من كبار مساعديه بينهم وزير العدل جيف سيشنز.