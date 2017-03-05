مذكرة تفاهم تجمع” بنك التنمية الاجتماعية” و”كودو” للتغذية والإعاشة



صراحة – الرياض : وقع بنك التنمية الاجتماعية وشركة كودو للتغذية والإعاشة مذكرة تفاهم تمهيداً لتعاون مشترك، وذلك في مقر الإدارة العامة بالبنك بالرياض .

وقد وقع المذكرة من جهة البنك سعادة مدير عام البنك الدكتور عبدالله النملة، ومن جهة شركة كودو رئيس مجلس الإدارة الأستاذ راكان الراشد ، بحضور مساعدي مدير عام البنك وعدد من مسؤولي الجهتين .

ويهدف البنك من خلال توقيعه مذكرة التفاهم المشتركة مع شركة كودو إلى دعم الشباب السعودي لتحقيق الاكتفاء الذاتي مالياً ، من خلال برنامج الامتياز التجاري ، وتعتبر هذه المذكرة باكورة لعدد من الاتفاقيات التي سيبرمها البنك مع عدد من العلامات التجارية في مختلف الأنشطة ، ليتمكن المواطنون من تحقيق طموحاتهم وتساعدهم في خوض غمار العمل الحر والانطلاق بمشاريعهم الخاصة ، وإضافة إلى تقديم البنك للتمويل سيشترك مع شركة كودو في تقديم حزمة من الخدمات غير المالية .

وقد أعرب سعادة مدير عام البنك الدكتور عبدالله النملة عن سعادته بتوقيع المذكرة مع شركة كودو ، مؤكداً حرص البنك على التوقيع مع كودو كونها شركة رائدة في مجالها وستفتح الآفاق للعديد من العلامات التجارية للتعاون مع البنك في دعم شباب وشابات الوطن .

وأضاف الدكتور النملة خلال حديثه أن بنك التنمية الاجتماعية على أتم الاستعداد لدعم وتمويل ورعاية مثل هذه الاتفاقيات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن ، مشيراً إلى سعي البنك لخلق فرص عمل مناسبة للشباب السعودي من الجنسين ، وتحقيق تطلعاتهم بالعمل على أرض الواقع بمشاريع تعود عليهم بالنفع وتوفر لهم مردود مادي مناسب ، وتتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

من جانبه اعرب سعاده رئيس مجلس إدارة شركة كودو الأستاذ راكان الراشد عن شكره وتقديره لسعاده الدكتور /عبدالله النمله لتوقيع هذه المذكره ، كما ذكر ان شركه كودو تطمح من توقيع هذه المذكره مع بنك التنميه السعودي لدعم احد اهم مشاريعها الاجتماعيه لرياده الاعمال والذي يتوافق مع رؤيه المملكه العربيه السعوديه 2030 لدعم المشاريع الصغيره والمتوسطه وتوفير البيئة المحفزه لنجاحها وذلك من خلال برنامج “الامتياز التجاري” الذي ستقدمه شركه كودو لرواد الاعمال من الشباب والشابات بالمملكه والذي سيقدم لهم الفرص المناسبه للحصول على وكاله الامتياز التجاري لتملك مطاعم كودو بالمملكه ؛ حيث ان هذا البرنامج يعد فريد من نوعه لانه يقدم الدعم المالي والتدريبي والتشغيلي والاستشاري للحاصلين على الامتياز التجاري بالمستقبل وذلك سواءا بشكل مباشر عن طريق شركه كودو او من خلال احد شركائها اصحاب الخبره المتميزة بهذا المجال من الجهات الحكوميه والجامعات السعوديه المشاركه بهذا البرنامج والذي يستم الإعلان عنهم خلال الأسابيع القادمه عند إطلاق البرنامج.

كما أضاف سعاده رئيس مجلس اداره شركه كودو انه بالاضافه الى برنامج “الامتياز التجاري لرياده الاعمال” سيكون لدى شركه كودو الكثير من البرامج ذات المسئوليه الاجتماعيه تحت شعار ” كودو يهتم” التي تهدف لدعم المجتمع من خلال برامج مختلفه وهادفه.

الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية قدم دعمه وتمويله ورعايته لأكثر من (37) ألف مشروع في كافة الأنشطة وفي جميع مناطق المملكة .