دوري جميل: فوز الهلال على الاتحاد

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة العشرون من دوري جميل للمحترفين وجاءت نتائجها كالتالي:
الاتحاد – الهلال ( 1 – 3 )
سجل هدف الاتحاد : أحمد العكايشي (38′)
سجل أهداف الهلال : كارلوس إدواردو (56′) , عمر خربين (83′) , نواف العابد (ضربة جزاء) (90’+5)
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الهلال ( 50 نقطة )
2 – النصر ( 42 نقطة )
3 – الأهلي ( 41 نقطة )
4 – الاتحاد ( 41 نقطة )
5 – الشباب ( 27 نقطة )
6 – الرائد ( 26 نقطة )
7 – القادسية ( 24 نقطة )
8 – التعاون ( 24 نقطة )
9 – الاتفاق ( 22 نقطة )
10 – الباطن ( 21 نقطة )
11 – الفيصلي ( 19 نقطة )
12 – الوحدة ( 17 نقطة )
13 – الفتح ( 16 نقطة )
14 – الخليج ( 15 نقطة )