دوري جميل: فوز الهلال على الاتحاد

صراحة – الرياض : أقيمت اليوم مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة العشرون من دوري جميل للمحترفين وجاءت نتائجها كالتالي:

الاتحاد – الهلال ( 1 – 3 )

سجل هدف الاتحاد : أحمد العكايشي (38′)

سجل أهداف الهلال : كارلوس إدواردو (56′) , عمر خربين (83′) , نواف العابد (ضربة جزاء) (90’+5)

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – الهلال ( 50 نقطة )

2 – النصر ( 42 نقطة )

3 – الأهلي ( 41 نقطة )

4 – الاتحاد ( 41 نقطة )

5 – الشباب ( 27 نقطة )

6 – الرائد ( 26 نقطة )

7 – القادسية ( 24 نقطة )

8 – التعاون ( 24 نقطة )

9 – الاتفاق ( 22 نقطة )

10 – الباطن ( 21 نقطة )

11 – الفيصلي ( 19 نقطة )

12 – الوحدة ( 17 نقطة )

13 – الفتح ( 16 نقطة )

14 – الخليج ( 15 نقطة )