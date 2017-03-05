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5 مارس, 2017   3105

إعلان حالة ‏الطوارئ في محافظة شبوة اليمنية لمواجهة تفشي وباء ‏الكوليرا

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صراحة – واس : أعلنت السلطات المحلية في محافظة شبوة اليمنية اليوم ‏حالة الطوارئ في المشافي الرئيسة بعاصمة المحافظة ‏ومديرياتها لمواجهة المخاطر المحتملة لتفشي وباء ‏الكوليرا بين المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ‏منطقة القرن الأفريقي.‏
وأصدر وكيل أول المحافظة محمد صالح بن عديو ‏توجيها بإعلان حالة الطوارئ وذلك بعد إصابة أكثر ‏من 20 شخصاً بمرض الكوليرا خلال أسبوع ووفاة ‏عدد منهم.‏
وطالب، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية، الصحة والسكان ومنظمة الصحة ‏العالمية بضرورة التدخل لمساعدة المحافظة في احتواء ‏الكارثة الوبائية ومنع انتشار العدوى بها بين السكان، مشيداً بسرعة استجابة قيادة فرع الهلال ‏الأحمر اليمني بالمحافظة وتعاونها في تخصيص مقرها ‏الطبي في عتق مركزا للحجر الصحي للمرضى ‏المصابين بالوباء.‏

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