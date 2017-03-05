حرس الحدود العراقي يشتبك مع “داعش” “قرب الحدود الأردنية

صراحة – وكالات : أكد مصدر في قوات حرس الحدود العراقية الأحد 5 مارس/آذار، مقتل اثنين من عناصر تنظيم “داعش” في اشتباكات بين الطرفين غرب العراق قرب الحدود مع الأردن.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن عناصر التنظيم هاجموا قوة حدود عراقية قرب منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، ما أسفر عن مقتل عنصرين منهم، فيما لاذ آخرون بالفرار.

من جهته أعلن قائد حرس حدود المنطقة الثانية بالأنبار عمار الكبيسي، الأحد أن قوة من قيادة حرس حدود المنطقة الثانية ولواء مغاوير القيادة والحشد العشائري قاموا بمداهمة وتفتيش قرية البوحيات غرب مفرق “طريبيل-الوليد”.

وأضاف الكبيسي لـ “السومرية” أن القوة اشتبكت مع عناصر “داعش” على مشارف القرية، مشيرا إلى القبض على عدد من المشتبه بهم وتفكيك 5 عبوات ناسفة ورفع 4 أخرى كانت معدة لاستهداف قوات حرس الحدود.

وكان معبر طريبيل الواقع غرب محافظة الأنبار، الذي يقابله معبر الرويشد على الجانب الأردني، تم إغلاقه ولأكثر من مرة، منذ اجتياح تنظيم “داعش” مساحات شاسعة امتدت من شمال العراق وحتى غربه في العام 2014.

ويذكر أن 15 جنديا عراقيا من قوات حرس الحدود بينهم ضابطان اثنان، قتلوا بمحافظة الأنبار، في 24 فبراير/شباط الماضي، بهجوم للتنظيم.

ونقلت وكالة “الأناضول”، وقتها عن مصدر عسكري، أن “تنظيم داعش الإرهابي شن هجوما بعربات مفخخة وانتحاريين وعناصر يحملون كافة الأسلحة على مقر الفوج الثاني التابع للواء مغاوير قيادة حرس حدود الأنبار قرب منفذ طريبيل الحدودي، مع الأردن”.