لاعب الصفا إلياس الحايكي يتوج بكأس الإسكواش

صراحة – واس : تُوج لاعب نادي الصفا إلياس الحايكي بلقب بطولة كأس الاتحاد السعودي للإسكواش تحت 15 عاماً , في ختام منافسات البطولة أمس على ملاعب نادي الاتفاق بمشاركة 27 لاعباً .

وسلم عضو مجلس الإدارة سامر الخطيب والأمين العام خالد السعد كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية للاعب الياس الحايكي , فيما تسلم صاحب المركز الثاني لاعب نادي الهلال عبدالإله

أبو رقه الميدالية الفضية ومكافأة مالية , فيما نال زميله في الهلال أسامه العتيبي صاحب المركز الثالث الميدالية البرونزية ومكافأة مالية .

وحصل على المركز الرابع لاعب نادي الصفا عبدالله المرهون حيث تسلم مكافأة مالية مقدمه من اتحاد اللعبة .