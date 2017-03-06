الأمير مشعل بن ماجد يرعى الحفل الختامي لماراثون جدة 2017

صراحة – واس : وصف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ماراثون جدة الذي تنظمه جمعية البر كل عام بأنه عمل حضاري رياضي تشهده عروس البحر الأحمر.

وأكد سموه في كلمته خلال الحفل الختامي لماراثون جدة 2017 في دورته الـ13 الذي أقيم مساء اليوم بمركز الردسي مول بأن ماراثون جدة هو عمل يعكس الصورة المتميزة لجدة ولساكنيها، مبيناً بأن الماراثون تميز بأنه عمل حضاري يتسم بسمات المداومة والاستمرارية ومشاركة جميع فئات المجتمع

وأعرب سموه عن تمنياته بأن يتجاوز عدد المشاركين في ماراثون الدورة المقبلة 10 آلاف مشارك من جميع فئات المجتمع، داعياً أن يستمر هذا العمل بشكل دائم وبمساندة مستمرة من جميع الجهات والدوائر الحكومية والخاصة.

وقدم سموه الشكر لجميع المنظمين والشركاء والرعاة، ولرئيس اللجنة المنظمة للماراثون ولجمعية البر بجدة على تنظيمهم لهذا الماراثون، سائلاً الله التوفيق للجميع.

وخلال الحفل توج صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة الحاصلين على مراكز متقدمة في مسارات ماراثون جدة 2017، كما توج سموه السعوديين الحاصلين على مراكز متقدمة والشركاء والمنظمين للماراثون والذي يُعد أكبر ماراثون يقام بالمملكة بإشراف الهيئة العامة للرياضة وبشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للترفيه.

وتوج سموه الفائزين في مسار “نسما” لذوي الاحتياجات الخاصة “الكراسي المتحركة” ومسافته 21 كيلو مترا حيث حصل على المركز الأول المتسابق جمعان سعد الزهراني وجائزته سيارة مازدا وكأس، أما المركز الثاني فكان من نصيب المتسابق فهد آل عقران وجائزته 5 آلاف ريـال، وحصل على المركز الثالث المتسابق عبدالرحمن سعود القرشي وجائزته 4 آلاف ريـال.

كما توج سموه الفائزين في مسار “نسما” لفئة العموم ومسافته 21 كيلو مترا حيث حصل على المركز الأول المتسابق سيبوكا نقوس من أثيوبيا وجائزته سيارة مازدا وكأس، فيما حصل على المركز الثاني المتسابق تاشومي قرماي من قطر وجائزته 14 ألف ريـال ، أما المركز الثالث فكان من نصيب المتسابق تسقاي موكنان من الولايات المتحدة الأمريكية وجائزته 9 آلاف ريـال.

وتم تكريم المواطنين الحاصلين على مراكز متقدمة وهم الأول المتسابق عبدالرحمن الغامدي وجائزته ألفا ريـال، والثاني المتسابق محمد مدخلي وجائزته ألف وخمسمائة ريـال، والثالث المتسابق محمد الأنصار وجائزته ألف ريـال.

وتوج سموه الفائزين في مسار “مازدا” لفئة الهواة ومسافته 8 كيلو مترات حيث حصل على المركز الأول المتسابق هشام بيلاني من المغرب وجائزته سيارة مازدا وكأس، وحصل على المركز الثاني ياسين مهيمده من المغرب وجائزته 5 آلاف ريـال، والمركز الثالث كان من نصيب المتسابق محمد حامد من تشاد وجائزته 3 آلاف ريـال , فيما تم تكريم المواطنين الحاصلين على مراكز متقدمة وهم الأول المتسابق راشد القحطاني وجائزته ألفا ريـال، والثاني المتسابق مطلق الغامدي وجائزته ألف وخمسمائة ريـال، والثالث المتسابق عبدالله باخريبة وجائزته ألف ريـال.

وأعرب رئيس اللجنة المنظمة للماراثون عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة عبدالله بن سالم باخشب عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة لرعايته وتشريفه لهذا الحدث كل عام يدخل السعادة والبهجة على قلوب جميع المشاركين والرياضيين وأبناء محافظة جدة، مؤكداً بأن دعم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد للماراثون كان له الأثر الواضح لتطويره حيث كان متابعاً للتفاصيل منذ النسخة الأولى ومهتما لتطويره ليشابه في أسلوبه الماراثونات العالمية ويواكب ما تشهده محافظة جدة من تطور ملموس على مستوى الأنشطة والفعاليات والإمكانيات.

وأكد باخشب بأن هذا الاهتمام من سمو الأمير مشعل بن ماجد ليس بمستغرب فقد عُرف سموه بدعمه المستمر لهذا الماراثون فضلاً عن البرامج والمناشط الخيرية المختلفة لجمعية البر بجدة , مقدما شكره للجان المنظمة وشركاء النجاح من الجهات الحكومية والمؤسسات لحرصهم على تفعيل شراكتهم مع القطاع الخيري والتطوعي.

وبيّن باخشب بأن الماراثون يعد أكبر تظاهرة رياضية تشهدها المملكة حيث حظى بمشاركة آلاف المتسابقين من مختلف مدن ومناطق المملكة بينهم أبطال سعوديين حاصلين على مراكز متقدمة في ماراثونات وسباقات محلية وعالمية إضافة لمشاركة عدائين من الخارج.

وأشار باخشب إلى أن الماراثون يتميز برسالته التي يحملها والتي تدعو لتشجيع ممارسة الأفراد للرياضة وخاصة رياضة الجري فضلاً عن تحقيق عائد مادي يساهم في دعم أنشطة وأهداف جمعية البر وتفعيل تواصل الجمعية مع كافة طبقات وفئات المجتمع والتعريف بخدمات وأنشطة الجمعية وزرع حب عمل الخير بين المشاركين.