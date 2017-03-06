تعليم الدواسر يبحث تطبيق وتفعيل مدرسة “عين” الافتراضية

صراحة – نواف العايد : ترأّس مدير إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر الأستاذ صقر بن فهاد الصقر، مؤخرًا، اجتماع لجنة تفعيل مدرسة ” عين ” الافتراضية في مدارس الإدارة، وذلك في القاعة الرئيسية بإدارة المباني . وتناول الاجتماع آليات التهيئة التقنية لتلك المدرسة ومتابعة قيادات المدارس في تفعيلها وخطة إدارة التعليم في هذا المجال .

كما ناقش الاجتماع منظومة الخدمات التي تقدمها مدرسة ” عين ” الافتراضية وطرق تحقيقها ” مثل التسجيل الإلكتروني ، الفصول الافتراضية المتزامنة وغير المتزامنة ، أداء الواجبات والاختبارات الإلكترونية ، والتقارير والإحصاءات ، والشهادات الإلكترونية ، والمتابعة والدعم التعليمي ” .

وركزت المداخلات على أهمية تفعيل الميدان التعليمي لتلك المدرسة ، واستمرار دعم وتفعيل لجنة المدرسة الافتراضية في الإدارة ومتابعة تنفيذ توصياتها . وجرى الاجتماع بحضور المساعدة التعليمية ” بنات ” الأستاذة أمل بنت ناصر الغنام ورئيس تقنية المعلومات الأستاذ بخيت بن ناصر المتعب ومشرف تقنيات التعليم الأستاذ سهل بن مبارك الجوبان ومنسقة مشروع ” مدرسة عين الافتراضية ” في شركة تطوير الأستاذة رفعة بنت راشد الدوسري وقادات المدارس اللاتي سيشملهن التطبيق في المرحلة الأولى .

وقد أشاد مدير التعليم الأستاذ صقر الصقر في ختام الاجتماع بمشرفة تقنيات التعليم في الإدارة ومنسقة مشروع ” مدرسة عين الافتراضية ” في شركة تطوير الأستاذة رفعة بنت راشد الدوسري على جهودها المبذولة في تقويم وبناء خطط تطبيق المدرسة الافتراضية في المدارس التابعة لإدارة التعليم . متمنياً للإدارة التوفيق والنجاح .