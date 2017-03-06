المعارضة السورية تبدى قلقها من عدم تنفيذ شروط الهدنة

صراحة – وكالات : صرح وزير خارجية كازاخستان كايرات عبدالرحمانوف بأن المعارضة السورية عبرت عن قلقها لأن الالتزام بشروط الهدنة لا يتم بشكل كامل.

وقال الوزير الاثنين 6 مارس/آذار “أجريت محادثات الاثنين مع ممثلي المعارضة السورية، وعبروا عن قلقهم من واقع أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول نظام الهدنة لم تنفذ كاملة حتى الآن، وهذا يشمل برأيهم تحرير الأسرى وتحديد المناطق التي يشملها نظام الهدنة”.

وقال وزير خارجية كازاخستان إنه نقل هذا القلق إلى ممثلي الدول الراعية لمفاوضات أستانا.

وعبر الوزير الكازاخستاني عن رضى الأطراف المشاركة في مفاوضات التسوية السورية عن لقاءات أستانا بقوله “عموما نتيجة زيارتي لجنيف ولقائي مع المبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا أستطيع التأكيد أن معظم المشاركين في عملية التسوية راضون عن السير الناجح لعملية أستانا، ويشيرون إلى أن لقاء جنيف الأخير ما كان لينعقد لولا مفاوضات أستانا”.