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6 مارس, 2017   3818

حالة الطقس : سماء غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة

حالة الطقس 6

صراحة – واس : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والوسطى ونجران تمتد الى منطقة المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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