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6 مارس, 2017   2875

القوات العراقية تنجح فى السيطرة على جسر الحرية بالموصل

الأمم المتحدة: الدولة الإسلامية تحتجز 550 عائلة كدروع بشرية في الموصل

صراحة – وكالات : قال مسؤول في الإعلام العسكري إن القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة سيطرت يوم الاثنين على جسر الحرية في مدينة الموصل والذي يؤدي إلى وسط المدينة الذي يسيطر عليه تنظيم الدولة الإسلامية من الجنوب.

وجسر الحرية ثاني جسر في الموصل تؤمنه القوات العراقية بعد أن أمنت جسرا يقع إلى الجنوب في الهجوم الذي بدأ في الجزء الغربي من المدينة في 19 فبراير شباط.

ودُمرت كل جسور الموصل الخمسة فوق نهر دجلة ولكن السيطرة عليها وإصلاحها سيسهل الهجوم على تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على الموصل الواقعة في شمال العراق منذ 2014.

وجسر الحرية أحد جسرين يؤديان إلى قلب المدينة القديم ويقع الجسر الآخر إلى الجنوب منه.

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