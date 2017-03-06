أولوند يقر بمحاولته منع لوبان من الفوز بانتخابات الرئاسة الفرنسية

صراحة – وكالات : قال الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا أولوند في مقابلة مع صحف أوروبية نشرت يوم الاثنين إن “مهمته الأساسية” هي الحيلولة دون فوز مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية في انتخابات الرئاسة هذا العام.

وأضاف عن خطر فوز لوبان في الانتخابات “مهمتي الأساسية هي ضمان ألا يستحوذ مثل هذا البرنامج على فرنسا وألا تتحمل فرنسا مثل هذه المسؤولية الثقيلة.”

وقال إن تقدم دول في الاتحاد الأوروبي “بسرعات مختلفة” أمر محتوم وإنه لا يرى مبررا للتشكيك في دور دونالد توسك كرئيس للمجلس الأوروبي.

وتابع أن انتعاش أسواق المال بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية كان على ما يبدو “سابقا لأوانه”.

ونشرت المقابلة في صحف لوموند ولا ستامبا وجارديان ولا فانجارديا وزد دويتشه تسايتونج وجازيتا فيبورتشا.