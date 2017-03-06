أمانةجدة تحبط بيع مخطط عشوائي شرق جدة

صراحة-جدة:ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في تقديم الخدمات البلدية, وإنفاذاً لتوجيهات معالي أ.د. هاني بن محمد أبوراس أمين محافظة جدة للمحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات, تمكنت بلدية بريمان الفرعية من إحباط تعديات على أحد المواقع شرق محافظة جدة.

وأوضح فيصل المالكي رئيس بلدية بريمان الفرعية بأن البلدية قامت بإحباط بيع مخطط عشوائي يقع شرق مخطط الحمدانية، تقدر مساحته بـنحو 450,000 متر مربع. حيث تم ازالة جميع البتر المستحدثة واغلاق كافة الطرق المؤدية الى المخطط العشوائي.

وتشكر أمانة محافظة جدة سكان محافظة جدة على مساهمتهم في الحد من التعديات على الاراضي الحكومية ونشأة العشوائيات، من خلال الإلتزام بعدم الشراء في الأراضي الغير مملوكة بصكوك شرعية حفظا لحقوقهم، و بالتبليغ عن أي مخالفات بلدية عبر التواصل مع قنوات الأمانة الرسمية “عمليات الأمانة 940، والمستكشف الجغرافي، وتطبيقات الأمانة” على الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.