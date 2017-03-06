كمين يسقط مهربين وعاملات منزليات هاربات بالشميسي

صراحة-الرياض:صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الامنية الموضوعة لكشف المتورطين بإيواء عاملات المنازل الهاربات و تشغيلهن , فقد سبق و ان وردت عدة بلاغات تغيب في عدد من مراكز شرط المنطقة , إثر ذلك قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بتحليل المعلومات وإتخاذ جملة من الإجراءات أكدت صلة خمسة وافدين من الجنسية الفلبينية بتلك البلاغات و أسفرت الجهود بفضل الله عن ضبطهم جميعاً وضبط إحدى عشر عاملة منزلية جميعهن مخالفات لنظام الاقامة والعمل قاموا بإيوائهن في منزل بحي الشميسي وسط العاصمة الرياض , وأقروا بمساعدتهن على الهرب من منازل كفلائهن ومن ثم تشغيلهن بنظام الساعات بطريقة غير نظامية .

جرى ايقافهم جميعاً و إيداع العاملات مركز رعاية شؤون الخادمات التابع لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية و اشعار فرع هيئة التحقيق بالمنطقة لتطبيق نظامي مكافحة الاتجار بالبشر و الاقامة بحقهم جميعاً

– وبالله التوفيق –