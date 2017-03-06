رئيس بلدية الدلم يصدر عدد من قرارات التكليف بالبلدية

صراحة-الرياض: أصدر رئيس بلدية الدلم المهندس / فارس بن محمد القحطاني عدد من قرارات التكليف بالبلدية شملت عدد من الإدارات و الأقسام و ذكر المهندس فارس أن هذه التكليفات تأتي في إطار الخطة التي وضعتها البلدية للقيام بمهامها الأساسية وبناء وتطوير المنظومة الإدارية للبلدية , حيث اصدر مايلي :

الاستاذ محمد بن عبدالله المحسن مديراً لفرع البلدية في مركز نعجان .

الاستاذ سعود بن عبدالرحمن العسكر مديراً لإدارة الميزانية .

الاستاذ ناصر بن عبدالله الموسى مديرا لإدارة التشغيل والصيانة .

الاستاذ محمد بن ناصر العييد مديراً لإدارة الحركة والكراج .

وقد عبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم للمهندس فارس على الثقة الكبيرة التي منحهم إياها داعين الله أن يعينهم على أداء الأمانة التي حملهم إياها والقيام بالمهام التي كلفوا بها.