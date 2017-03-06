امير منطقة القصيم يدشن ويضع حجر الاساس لسبعة مشاريع صحية بتكلفة قرابة 15 مليون ريال بمحافظة الأسياح

صراحة-القصيم:دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ووضع حجر الأساس لسبعة مشاريع صحية جديدة ، بمحافظة الأسياح ، بتكلفة إجمالية بلغت 14.971.345 ريال ، وذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها أمس ( الأحد ) للمحافظة ، والتي تشمل مستشفى الأسياح ومراكز صحية متوزعة بالمحافظة .

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم ، خلال تدشين المشاريع الصحية بالجهود التي تقوم بها الشؤون الصحية بالمنطقة ، والتي شهدت خلال نقلة في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، وذلك خلال الفترة الماضية ، مؤكدا على أهمية الإستمرار في التطوير وتلمس إحتياجات المرضى والمراجعين ، والإستجابة لمتطلباتهم .

من جانبه ، عبر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود امير منطقة القصيم على متابعته الحثيثه ودعمه للقطاع الصحية بالمنطقة ، مؤكدا بأن هذا الدعم اسهم في رفع كفاءة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين ، ولفت المدير العام بأن الشؤون الصحية شهدت خطوات تطويرية في عدة اتجاهات فيما يخص المشاريع الصحية وتطوير الخدمات العلاجية او برامج الرعاية الصحية الأولية ، وبين المدير العام بأن المشاريع التي دشنها سموه الكريم في مستشفى الأسياح يأتي ضمن جهود صحة المنطقة في تاسيس مشاريع تطويرية تخدم المريض وتسهم في تلبية احتياجات المواطنين في محافظة الأسياح والمراكز المجاورة لها ، حيث دشن سموه مركز فهد العويضه للكلى والعيادات الخارجية ، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.693.675 ريال ، حيث يضم المركز عيادات طبية متخصصة في طب الكلى والباطنة والعظام والأذن والانف والحنجرة والأطفال والاسنان والعيون والبصريات والنساء ، والمسالك البولية والجراحة ، وتدشين مشروع قسم العناية المركزة بالمستشفى ، والذي تبلغ سعته السريرية ستة أسرّة ، بتكلفة بلغت 2.058.000 ريال ، بعد تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية ودعمه بالكوادر الطبية المتخصصة ، مشيرا بأن سمو امير المنطقة وضع حجر الأساس لمشروع تطوير قسم التعقيم بتكلفة اجمالية بلغت 2.383.840 ريال ، كما دشن سموه ثلاثة مشاريع لمركز صحية جديدة وهي بالجعلة وابالورود وضيدة بتكلفة اجمالية بلغت 8.098.665 ريال ، و وضع سموه حجر الاساس لمشروع توسعة قسم الطوارئ بتكلفة بلغت 1.405.340 ريال .

كما كرم امير منطقة القصيم الداعمين والمساهمين في دعم القطاع الصحي ومستشفى الاسياح العام ، مقدماً شكره وتقديره للجميع على جهودهم في هذا الجانب .