الذهب يستقر بفضل الطلب عليه كملاذ آمن وانخفاض الدولار

صراحة-وكالات:لم يسجل الذهب تغيرا يذكر يوم الاثنين وظل مدعوما بالطلب عليه كملاذ آمن في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية وانخفاض الدولار.

ويراقب المستثمرون عن كثب التطورات بعد إطلاق كوريا الشمالية أربعة صواريخ باليستية في البحر تجاه الساحل الشمالي الغربي لبحر اليابان بعد أيام من تعهدها بالرد على التدريبات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية المشتركة.

وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1233.18 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغ الذهب 1222.51 دولار وهو أدني مستوى منذ 15 فبراير شباط في الجلسة السابقة بفعل مؤشرات على زيادة أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 في المئة غلى 1233.2 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين في الوقت الذي قام فيه مستثمرون ببيع العملة الأمريكية لجني الأرباح بعد ارتفاع الدولار الأسبوع الماضي بفضل توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة إلى 101.46 نقطة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 17.83 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.2 في المئة إلى 991.60 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 775.40 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم في الجلسة السابقة إلى 752.72 دولار للأوقية وهو أدني مستوى منذ السادس من فبراير شباط