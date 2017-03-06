أمين عام أوبك: مخزونات النفط تستجيب لتخفيضات إنتاج المنظمة

صراحة-وكالات:قال محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأحد إن مخزونات النفط البرية والبحرية تستجيب لتخفيضات الإنتاج التي تنفذها أوبك.

وساهمت تخفيضات في الإنتاج تقودها أوبك في زيادة أسعار النفط العالمية بأكثر من عشرة في المئة منذ إقرار التخفيضات في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال باركيندو على هامش مؤتمر للطاقة في هيوستون “إجمالا اعتقد أن الأمر يمضي جيدا حتى الآن. إذا ما نظرت إلى المخزونات البرية والبحرية فإنها تستجيب.”

ويهدف اتفاق خفض الإنتاج الذي انضمت إليه دول خارج أوبك من بينها روسيا وقازاخستان إلى خفض إنتاج النفط العالمي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا وتقليص الفجوة بين العرض والطلب.

ودخل الاتفاق الذي تبلغ مدته ستة أشهر حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني.

وقال باركيندو إن من السابق لأوانه القول إذا ما كان ينبغي تمديد الخفض