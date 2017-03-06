التدريب التقني: تأهيل 500 سعودي للعمل في “السلام للطيران”

صراحة-الرياض:وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني مذكرة تفاهم مع شركة السلام لصناعة الطيران، لتدريب ( 500 ) شاب سعودي من خريجي المرحلة الثانوية في برامج تدريبية منتهية بالتوظيف.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بهدف تطوير مهارات الشباب السعودي في مختلف المجالات التقنية والمهنية وفق الاحتياج الفعلي للقطاعات، مؤكداً أن المؤسسة ستعمل مع شركة السلام لصناعة الطيران وفق خطة تستهدف تقديم برامج تدريب متخصصة في المجالات الفنية التي تحتاجها الشركة لتشغيل مشاريعها.

وأضاف الفهيد أن المتدربين سيلتحقون ببرامج تدريبية بالكليات التقنية العالمية للبنين البالغ عددها (16) كلية ، ليكتسبوا المهارات الفنية الأساسية اللازمة وتعلم اللغة الإنجليزية ثم الالتحاق ببرامج تدريبية على رأس العمل في مقر الشركة .

وأشار إلى أن الوظائف الفنية بشركة السلام تعد من المهن الرئيسية في سوق العمل ، التي تحتاج لتأهيل عالي للشباب السعودي لتوطين تلك الوظائف الفنية المرتبطة بصيانة الطائرات، من خلال تدريب متميز لتأهيلهم علمياً وفنياً ويضمن لهم الحصول على فرص عمل مناسبة .

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة يحيي بن حمود الغريبي إن المذكرة الموقعة مع المؤسسة جاءت بناءً على احتياج الشركة من الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في المشاريع الحالية بالشركة أو أي مشاريع مستقبلية تخصها بشكل عام بالمملكة , مؤكداً حرص الشركة لصناعة الطيران على استقطاب الشباب السعودي المؤهل وأن وجود الكليات التقنية العالمية التابعة للمؤسسة أسهم في توفير كوادر وطنية متخصصة في المجالات الفنية والمهنية لدعم الصناعات المختلفة ومنها مجال صيانة الطائرات .