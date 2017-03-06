معرض عمارة الحرمين الشريفين يثبت مكانته ويتخطى حاجز (6 مليون زائر)

صراحة-الرياض:أنشئ معرض عمارة الحرمين الشريفين بتصاميم هندسية تمكن الزائر من رؤية شاملة للتطور العمراني الذي شهده المسجد الحرام خلال العصور الماضية لا سيما العهد السعودي الزاهر, وإلمامه بكافة المقتنيات والمعروضات, صرح مدير معرض عمارة الحرمين الشريفين الأستاذ أحمد بن محمد الدخيل بأن المعرض يعتبر أحد مرافق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبلغ العدد الإجمالي لزائريه في شهر جمادى الأولى من عام 1438هـ إلى: (6,289,460 زائراً).

وأردف سعادته بأن المعرض يحظى بإقبال كبير من قبل الحجّاج والعّمار والزوّار حيث ينقلهم إلى العصور الإسلامية الماضية ومراحل التطور العمراني الذي شهدها المسجد الحرام.

واختتم تصريحه الأستاذ أحمد الدخيل بأن المعرض يجد عناية فائقة من لدن معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة دؤوبة من معالي نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم, وفقاً لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – بتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين ولقاصديهما.