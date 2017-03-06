الحملة الوطنية السعودية تواصل توزيع المساعدات الاغاثية على السوريين في انطاكيا و التن أوز

صراحة-الرياض:واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا توزيع المساعدات الإغاثية التي تشمل الكسوة الشتوية وأطقم الاواني المنزلية والحقيبة الصحية لصالح الاشقاء اللاجئين السوريين في مدينتي انطاكيا و التن اوز ليبلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات نحو 175 مستفيدا بواقع 783 أسرة ضمن البرامج الاغاثية التي أطلقتها خلال هذا الموسم وهي ” شقيقي دفؤك هدفي 4 ” و ” شقيقي سفرتك هنيه ” و ” شقيقي صحتك غالية “.

وأوضح مدير مكتب الحملة في تركيا خالد السلامة أن الحملة بأذن الله ستستمر من خلال هذه المشاريع الموسمية في استهداف آلاف الأسر السورية اللاجئة والنازحة منها في الداخل السوري ، مؤكدا أن العمل يجري وفقاً للبرنامج المعد خصيصاً لهذه التوزيعات لضمان تقديم المساعدات الاغاثية لأكبر قدر ممكن من الاشقاء السوريين .

وأشار المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان من جانبه إلى أن هذه المشاريع الإنسانية المتعددة التي تطلقها الحملة تعدّ من المشاريع المهمة في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء السوريين ، مبرزا أثرها الإيجابي الكبير لديهم خصوصا في ظل التراجع الكبير في المساعدات الانسانية في الآونة الاخيرة من قبل المنظمات الدولية بسبب طول الازمة وزيادة الاحتياجات .