رئيس مدينة العلوم والتقنية يستقبل رئيس مجلس “توبيتاك” التركي

صراحة-الرياض:التقى صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مقر المدينة اليوم، رئيس مجلس البحوث العلمية والتقنية في جمهورية تركيا “توبيتاك” الدكتور عارف أرغين، والوفد المرافق له.

ورحب سموه في مستهل اللقاء, برئيس مجلس البحوث العلمية والتقنية التركي, مقدماً له نبذة عن المدينة والمهام المنوطة بها ضمن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، منوهاً بما تقدمه المدينة من مبادرات ومشروعات تقنية تهدف في مجملها إلى تعزيز المحتوى المحلي ودعم منظومة العلوم والتقنية والابتكار في المملكة.

واستعرض سمو الأمير تركي بن سعود, مجالات التعاون التقني مع جمهورية تركيا في مجال أنظمة الإلكترونيات الدقيقة والاتصالات وأنظمة الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الفضاء والطيران من خلال التحالف مع وكالة الصناعات الدفاعية وشركة أسلسان التركية، لتنفيذ المشروعات البحثية وإنشاء الصناعة إضافة إلى تطوير القدرات التقنية لدى البلدين.

وأشاد سموه ببروتوكول التعاون المبرم مؤخراً بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومجلس البحوث العلمية والتقنية التركي “توبيتاك” في مجالات العلوم والتقنية .

وفي نهاية اللقاء, عبر رئيس مجلس البحوث العلمية والتقنية التركي، عن إعجابه بالحراك العلمي الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، متطلعاً لتعميق التعاون الثنائي وتطوير المشروعات المشتركة بما يعود بالفائدة على البلدين.