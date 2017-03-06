محافظ القنفذة يدشن فعاليات البرنامج الإرشادي “رفق “

صراحة-مكة المكرمة:دشن محافظ القنفذة فضا البقمي بحضور مدير التعليم بالمحافظة الدكتور محمد الزاحمي، فعاليات معرض البرنامج الإرشادي ” رفق ” الذي ينظمه قسم التوجيه والإرشاد (بنين – بنات ) بإدارة القنفذة .

وتجول المحافظ في أرجاء المعرض مستمعاً إلى شرح مفصل من المشرف على البرنامج حسين الشاردي وعن محتواه من أعمال طلابية متنوعة كاللوحات وأعمال المجسمات والرسومات .

ثم اطلع على مبادرة تعليم القنفذة لتقديم خدمة تسجيل الطلاب والطالبات بالصف الأول الإبتدائي عبر برنامج نور .

عقب ذلك جرى تكريم الجهات الداعمة للمعرض والطلاب المشاركين في الفعاليات.

وبين رئيس قسم التوجيه والإرشاد محمد صالح الزبيدي,أن المعرض الذي يستهدف جميع شرائح المجتمع يهدف لنشر ثقافة الرفق و نبذ العنف بجميع أنواعه وأشكاله ..