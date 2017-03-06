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6 مارس, 2017   2070

محافظ القنفذة يدشن فعاليات البرنامج الإرشادي “رفق “

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صراحة-مكة المكرمة:دشن محافظ القنفذة فضا البقمي بحضور مدير التعليم بالمحافظة الدكتور محمد الزاحمي، فعاليات معرض البرنامج الإرشادي ” رفق ” الذي ينظمه قسم التوجيه والإرشاد (بنين – بنات ) بإدارة القنفذة .
وتجول المحافظ في أرجاء المعرض مستمعاً إلى شرح مفصل من المشرف على البرنامج حسين الشاردي وعن محتواه من أعمال طلابية متنوعة كاللوحات وأعمال المجسمات والرسومات .
ثم اطلع على مبادرة تعليم القنفذة لتقديم خدمة تسجيل الطلاب والطالبات بالصف الأول الإبتدائي عبر برنامج نور .
عقب ذلك جرى تكريم الجهات الداعمة للمعرض والطلاب المشاركين في الفعاليات.
وبين رئيس قسم التوجيه والإرشاد محمد صالح الزبيدي,أن المعرض الذي يستهدف جميع شرائح المجتمع يهدف لنشر ثقافة الرفق و نبذ العنف بجميع أنواعه وأشكاله ..

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