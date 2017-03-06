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6 مارس, 2017   3013

بدء إصدار فواتير المياه لمدينة جيزان ومحافظة أبو عريش الأسبوع القادم

2017-03-06_155403

صراحة – خالد الحسين : تبدأ الادارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان إصدار فواتير المياه لمدينة جيزان ومحافظة أبو عريش والمراكز والقرى التابعة لهما.
وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر الجبر أن إدارة خدمة العملاء ستبدأ وضمن الخدمات التي تقدمها لمشتركيها بإصدار فواتير شهرية بداية الأسبوع القادم لعدادات المياه التابعة للمشتركين في مدينة جيزان وقراها، ومحافظة أبو عريش والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
ودعا الأهالي والمقيمين بالمنطقة للتعاون مع الإدارة العامة لخدمات المياه ، لبذل كل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات ويمنع الاسراف في استخدام المياه .

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