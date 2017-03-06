بلدية حفر الباطن تباشر بردم وتعديل وادي فليج

صراحة – فيصل القحطاني : باشرت بلدية محافظة حفر الباطن ممثلة بوكالة الخدمات إدارة الصيانة والحركة بردم مستنقعات وتعديل وادي فليج بالمحافظة .

وأوضح رئيس بلدية حفر الباطن المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن البلدية تواصل أعمال تهذيب الوادي بامتداد طريق عثمان بن عفان باتجاه المنطقة الصناعية حيث تعمل معدات البلدية بمتابعة ميدانية من مدير إدارة الصيانة والحركة بعد الانتهاء من تهذيب الوادي من طريق الملك خالد شمالاً إلى طريق الملك عبدالله جنوباً حفاظاً على نظافة المناطق المحيطة بالمدينة وتحويل التضاريس إلى تضاريس سهلة يمكن الوصول اليها بكل يسر وسهولة والتمتع بها.

ودعا الحسيني جميع المواطنين والأهالي إلى التعاون للمحافظة على الأماكن المحيطة بالمدينة عما يشوهها من رمي مخلفات البناء والمنازل ونقلها للمكان المخصص لها ، حاثاً بالإبلاغ عن المخالفات عبر خدمة الطوارئ ٩٤٠ عن كل مخالف