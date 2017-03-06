عملية نادرة لمريضة عانت تلف بالصمام الميترالي بمركز القلب بالمدينة

صراحة – محمد المحسن : أجرى مركز القلب بمنطقة المدينة المنورة عملية نادرة لمريضة بزراعة صمام داخل صمام لمريضة تبلغ من العمر 14 عاما، تعاني من تلف بالصمام الميترالي، حيث سبق أن أجريت لها جراحة قلب مفتوح لاستبدال الصمام الميترالي بصمام نسيجي قبل 5 سنوات .

وقد تدهورت حالة المريضة الصحية حيث أصيبت بتلف بالصمام النسيجي مع تضيق شديد وبسبب ظروفها الاجتماعية تأخرت في متابعة حالتها مما أدى إلى ضعف شديد بالبطين الأيمن مع ارتفاع قياسي لضغط الشريان الرئوي مما يجعل استبدال الصمام عن طريق عملية القلب المفتوح عالية الخطورة ومهدده للحياة .

وقام المركز المتخصص الذي تتابع لديه المريضة بتحويلها إلى مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة لإجراء عملية استبدال الصمام الميترالي من خلال القسطرة عن طريق الوريد الفخذي بدون أي شق جراحي وزرع الصمام من خلال تمريره من خلال الحاجز الأذيني ومن ثم زرع الصمام الجديد مكان الصمام المتهتك والتي تعد “الأولى من نوعها محلياً وشديدة الندرة عالمياً” .

وأجريت العملية للمريضة بفضل الله ثم بما هيئته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من إمكانيات وخبرات عالمية بكل نجاح، فيما تتمتع المريضة بعد العملية بالصحة والعافية .

يذكر أن عدد حالات الصمامات التي تمت عن طريق القسطرة من دون جراحة تبلغ أكثر من 300 حالة بين زراعة الصمام الأورطي وإصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة وزراعة الصمام الرئوي، كذلك توسيع الصمام الميترالي بالبالون.