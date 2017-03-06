“الإسكان” توقع اتفاقية تطوير 462 وحدة سكنية شرق الرياض

صراحة – نواف العايد : وقعت وزارة الإسكان اتفاقية تطوير مشروع سكني شرق مدينة الرياض مع شركة التحالف العقارية المحدودة، وذلك في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص المعتمدة آليته من مجلس الوزراء.

ويتكون المشروع الذي تبلغ مساحته 84.679 مترا مربعا من 462 فيلا سكنية متنوعة، مقسمة إلى 436 فيلا دوبلكس و36 فيلا مستقلة، تمتاز بجودتها العالية ومطابقتها للمواصفات المقاييس المعتمدة بالمملكة، بالإضافة إلى سعرها المناسب، الذي يتراوح ما بين 530 ألف إلى 590 ألف ريـال كحد أقصى.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان نايف بن عبدالمحسن الرشيد أن هذه الشراكة تعد باكورة برامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام على أراضي القطاع الخاص ضمن نموذج PPP، والمدعومة من قبل المركز الوطني للتخصيص.

وبين أن هذه الاتفاقية تهدف من خلالها وزارة الاسكان إلى إنشاء شراكة جديدة ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إذ تقوم الوزارة بتقديم المحفزات والتسهيلات المالية لدعم القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري، كذلك تقديم الدعم اللازم لشركات التطوير العقاري عبر عدة برامج مثل برنامج “إتمام” و”وافي”، بالإضافة إلى توفير محفزات التطوير العقاري الأخرى كضمان الشراء.

يُذكر أن وزارة الاسكان وفي إطار سعيها للشراكة مع القطاع الخاص أبرمت العديد من الاتفاقيات مع شركات محلية ودولية بهدف تحفيز القطاع العقاري ورفع إنتاجيته وضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يتناسب مع الطلب لزيادة نسبة تملك المواطنين وفق خيارات متنوعة تتناسب مع جميع فئات المجتمع.