“تراحم” حائل توفر 63 وظيفة للمفرج عنهم

صراحة – فيصل القحطاني : وفرت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة حائل 63 وظيفة للمفرج عنهم, وذلك في إطار جهود اللجنة في مساعدة المفرج عنه ليعود عضواً صالحاً في المجتمع .

وأوضح رئيس اللجنة بمنطقة حائل منصور العمار, أن اللجنة تسعى لخدمة الفئات المشمولة بخدماتها وتحقيق رغبات أسر السجناء وكذلك المفرج عنهم من توفير المساعدات الخيرية والنواحي الوظيفية وغيرها, بهدف رعاية الأسرة في غياب عائلها وتوفير حياة كريمة لهم, مؤكداً حرص اللجنة على إقامة البرامج التدريبية وعقد الاتفاقيات مع مختلف الجهات لتوفير أكبر عدد من الوظائف والعمل على نبذ الاتكالية وتشجيع العمل.

من جانبه أشار المدير التنفيذي للجنة “تراحم” بالمنطقة عثمان السيف, إلى أن اللجنة تقوم برعايتهم لمدة ستة أشهر من تاريخ الإفراج عنهم من خلال تقديم المساعدات المالية والعينية والسلال الغذائية وسداد إيجار منزل المفرج عنه خلال هذه الفترة بهدف تخفيف الضغوط المالية عليه.