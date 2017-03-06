آل الشيخ يعتمد إنشاء وحدة تنظيمية بوزارة الشؤون البلدية والقروية

صراحة – محمد المحسن : اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ إنشاء وحدة تنظيمية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بمسمى ” المرصد الحضري الوطني ” بمستوى إدارة عامة، وترتبط بوكالة الوزارة لتخطيط المدن, وتعنى بكل ما يتعلق بعملية المرصد الحضري في المملكة وتعد المرجع الرئيسي في هذا المجال.

ووجه معاليه بإنشاء مراصد حضرية محلية في أمانات المناطق والمحافظات، ترتبط بوكيل الأمين للتعمير والمشاريع، كما ترتبط فنياً بالمرصد الحضري الوطني.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المرصد الحضري سيتولى إجراء الدراسات المقارنة للمؤشرات الحضرية بين المناطق والمحافظات، والعمل على جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤشرات الحضرية ، وتحليلها، إضافة إلى تطوير نظام تقني لتدفق البيانات والمعلومات إلكترونياً بما يسهل للجهات الحكومية عملية الحصول عليها بيسر وبشكل دوري .

ويتولى المرصد الحضري إعداد إطار المؤشرات الحضرية الوطنية بمشاركة المراصد الحضرية في المناطق والمحافظات والجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني .