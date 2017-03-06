إعلان حكام مواجهات الجولة الـ21 من مباريات دوري “جميل “

صراحة – خالد الحسين : أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام الجولة الـ(21) من مباريات دوري “جميل ” السعودي للمحترفين لكرة القدم .

وسيقود الحكم الدولي محمد الهويش لقاء التعاون والاتفاق الذي سيقام يوم الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة , ويعاونه المساعد الأول الحكم الدولي هشام الرفاعي والمساعد الثاني الحكم الدولي أحمد فقيهي , والحكم الرابع عبدالله النحيت , وسيقود الحكم الدولي شكري الحنفوش لقاء الشباب والفيصلي الذي سيقام السبت المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض , والمساعد أول الحكم الدولي ماجد الناصر والمساعد الثاني بليغ آل رمضان والحكم الرابع “الدولي” خالد الطريس, وسيدير الحكم الدولي محمد القرني مواجهة الباطن والاتحاد التي ستقام في حفر الباطن يوم الثلاثاء 14 مارس 2017 , ويعاونه المساعد الأول الحكم الدولي ياسر السلطان والمساعد الثاني الحكم الدولي فيصل القحطاني والحكم الرابع خالد صلوي.

وتقرر أن يقود حكام أجانب لقاءات الهلال والفتح في الرياض , والوحدة والأهلي بمكة المكرمة يوم الخميس المقبل , وكذلك لقاء الخليج والقادسية الذي سيقام يوم السبت المقبل في الدمام, ولقاء الرائد والنصر الذي سيقام يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2017 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة .