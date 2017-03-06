تخصيص 600 مليون ريال لتنفيذ 5 مبادرات لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية

صراحة – نواف العايد : أوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن الميزانية التي تم تخصيصها لمشاريع المديرية للعام الحالي بلغت 600 مليون ريال, حيث أنها تأتي لدعم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 للعام المالي الحالي 2017م .

وأفاد المطيري أن الميزانية ستشمل 27 مشروعاً حيوياً لمدن ومحافظات المنطقة الشرقية خصصت لهذا العام المالي لمبادرات تحسين جودة الخدمة وتعزيز مصادر وأمن الإمداد إضافة إلى زيادة تغطية الخدمات بالمنطقة الشرقية والخزن الإستراتيجي وحساب نسبة الفاقد في الشبكات.

وبين أن اهتمام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بالخدمات المقدمة للمشتركين ومتابعته المستمرة لإحتياجات المنطقة أفضى إلى سعي الوزارة للعمل على تخصيص ما يقارب 275 مليون ريال من الميزانية لشبكات الصرف الصحي بمخطط ضاحية الملك فهد بالدمام, التي تعمل خدمات المياه حالياً على الإعداد لطرح المناقصة خلال الأيام القادمة كمرحلة أولى، وتخصيص 69 مليون ريال للخزن الإستراتيجي للمياه في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية و 50 مليون ريال لحساب نسبة الفاقد في الشبكة إضافة إلى مشاريع أخرى تتجاوز قيمتها 300 مليون ريال.

وأفاد أن هذه الميزانية الخاصة بالمشاريع سيكون توزيعها وفقاً للمشروع الذي بمجرد الانتهاء منه سيدخل الخدمة وسيستفيد منه المشتركين بشكل مباشر، ولن يتم صرفها على مشاريع ذات عدة مراحل يتطلب تشغيلها انتظار ميزانيات أخرى لاستكمال العمل بها وتدشينها, مؤكداً أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على إضفاء مبادرات جديدة مع القطاع الخاص لاستثمار مشاريع تنموية لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية كمحطات المعالجة والخطوط الرئيسية لها وتشغيلها في سعي جاد لخصخصة قطاع المياه مستقبلاً .