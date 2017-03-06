سحب وإزالة أكثر من (245) سيارة تالفة من شوارع مكة المكرمة

صراحة – فيصل القحطاني : نفذت بلدية العتيبية بمكة المكرمة اليوم حملة مكثفة على المواقع التي تحوي السيارات والهياكل التالفة في المنطقة الصناعية وبعض ورش السيارات ، حيث شكلت البلدية لجنة ممثلة بقسم النظافة إضافةً للجهات ذات العلاقة للقيام بجولات ميدانية على تلك المواقع لإزالة ما بها من مخالفات .

و نوه رئيس بلدية العتيبيه الدكتور وليد مليباري أن البلدية حريصة على متابعة وإزالة كافة الظواهر السلبية والقضاء على المخالفات لإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الإصحاح البيئي.

من جهته أوضح مدير إدارة الخدمات ببلدية العتيبية هتان بن فواز الحكمي ، أن اللجنة قامت بحملة على مختلف الأحياء الواقعة بنطاق البلدية للقضاء على ظاهرة السيارات والهياكل التالفة ، لما تسببه من تشويه للمنظر العام وخطراً على الإصحاح البيئي ، حيث أسفرت الحملة خلال الثلاثة أشهر الماضية عن سحب وإزالة أكثر من (245) سيارة، مؤكداً أن الجهود لاتزال متواصلة في هذا المجال.

كما أشار إلى أن البلدية تكثف نشاطها في متابعة جميع الظواهر المتعلقة بالصحة العامة وما يعود عليها سلباً, مؤكداً حرص البلدية على القيام برصد جميع الملاحظات والمواقع العشوائية وذلك ضمن جهودها الرقابية التي تتم بشكل دوري.