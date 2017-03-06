“أهمية العهود والمواثيق” محاضرة نظمها مركز الدعوة بعرعر

صراحة – محمد المحسن : نظم مركز الدعوة بعرعر أمس محاضرة علمية ضمن سلسلة المحاضرات الشهرية التي ينظمها المركز بعنوان “أهمية العهود والمواثيق” قدمها مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية عواد بن سبتي العنزي.

وتناول العنزي خلال المحاضرة تعريف العهد والميثاق وطريقة القرآن الكريم في عرض ما يتعلق بالعهود والمواثيق وكلام المفسرين عليها ، وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بالعهود ورعايته لها من خلال مواقف في السيرة، مبينا أنواع العهود باعتبار المكلف وهي نوعين نوع خاص يتعلق بالمكلف وفيه عقود التكليف والأوامر والنواهي والطاعات وترك السيئات، ونوع عام من العهود على قسمين يتعلق بالمسلمين في عقود البيع والشراء والزواج والبيعة الشرعية,