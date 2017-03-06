تدشين عددًا من المشاريع التعليمية والتربوية بثانوية المندق

صراحة – خالد الحسين : دشن محافظ المندق صالح بن محمد القلطي اليوم عددًا من المشاريع التعليمية والتربوية بثانوية المندق، بحضور مدير تعليم الباحة سعيد بن محمد مخايش، وذلك بمقر الثانوية.

وتجول القلطي في أنحاء المدرسة، حيث تم استعراض عدد من المشاريع التربوية داخل المدرسة التي لقيت استحسان الحضور، حيث إن هناك عدد من المشاركات المجتمعية التي أسهمت في دعم العملية التعليمية والتربوية داخل المدرسة.

وقد أعد حفل خطابي بهذه المناسبة بدىء بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، بعد ذلك ألقى قائد المدرسة عبدالعزيز بن عبدالله عمر كلمة رحب فيها بالحضور معرباً عن سعادته بما تحقق من إنجازات داخل المدرسة، كما استعرض أبرز الإنجازات التي حققتها مدرسته خلال الفصل الدراسي الأول.

بعد ذلك ألقى الطالب أسامه بن منسي الزهراني كلمة الطلاب والذي نوه بالدور الكبير الذي يقوم به قائد المدرسة ومعلميها، وبذل الجهد الكبير في تعزيز كثير من القيم الاسلامية والوطنية والإجتماعية في نفوس الطلاب موجها رسالته لزملائه الطلاب بالمحافظة على القيم الإنسانية والمكتسبات الوطنية، مشيراً إلى ثمرات النجاح والتفوق التي يجنيها الطالب وتعود عليه وعلى أسرته ومجتمعه بالنفع .

وثمن مدير تعليم الباحة سعيد بن محمد مخايش أثناء كلمته بالجهود التربوية بثانوية المندق وما تم تهيئة من بيئة تعليمية محفزة من خلال ماشاهده خلال جولته على المعامل، والفصول التفاعلية، ومشاغل النشاط بالمدرسة.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الداعمين لبرامج المدرسة من المؤسسات والأفراد الذين كان لهم دور واضح وتعاون ملموس.