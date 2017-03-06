الذهب يستقر قرب مستويات منخفضة مع تركز الأنظار على الفائدة الأمريكية

صراحة – نواف العايد : استقر الذهب اليوم ، بعدما هبط لأدنى مستوياته خلال أسبوعين في الجلسة السابقة عقب تصريحات لجانيت يلين رئيسة البنك المركزي الأمريكي عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.2 % إلى 1231.6 دولار للأوقية (أنصة) ، بعد تراجعه إلى 1222.51 دولار يوم الجمعة مسجلا أدنى مستوياته منذ 15 فبراير ، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1232 دولارا للأوقية.

وقالت يلين الأسبوع الماضي إن من المنتظر أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الأساسية إذا جاءت بيانات الوظائف والتضخم مواتية وهي تعليقات نظر إليها كونها تعزز خطط رفع الفائدة في اجتماع المركزي في 14-15 مارس.

ويدعم رفع الفائدة الدولار ويجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 1% إلى 17.78 دولار للأوقية وهبط البلاتين أيضا 1% إلى 984.21 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.3 % إلى 768.8 دولار للأوقية.