19 قتيلاً وجريحاً بحوادث امنية متفرقة في بغداد وديالى

صراحة – فيصل القحطاني : لقي 7 اشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح, في حوادث أمنية متفرقة في بغداد وديالى اليوم .

وأفاد مصدر أمني عراقي بانفجار عبوة ناسفة قرب علوة لبيع الأسماك في منطقة اليوسفية جنوبي بغداد مما أدى إلى مقتل شخص واحد , وإصابة أربعة آخرين بجروح .

وأضاف المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت قرب محال تجارية في منطقة المحمودية جنوبي بغداد، مما ادى الى إصابة شخصين بجروح .

وفي بغداد ايضا قتل موظف حكومي , بانفجار عبوة ناسفة لاصقة بسيارته غربي المدينة.

وفي محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، قتل عنصران امنيان , وأصيب خمسة آخرون بجروح, في هجوم مسلح استهدف نقطة مرابطة أمنية قرب قرية منصورية الجبل شرقي بعقوبه.

إلى ذلك قتل شخص واحد, وأصيب اخر بجروح , بهجوم مسلح على عجلة مدنية اثناء سيرها على الطريق الرئيس قرب منطقة الشاخة في قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالي.

وفي المحافظة ذاتها اعلن اليوم عن مقتل مسؤول مفارز تنظيم “داعش” الارهابي مع احد مرافقيه في عملية امنية نفذتها القوات الامنية في حوض الزور شمال شرقي ب‍عقوبة.